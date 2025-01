Karim Dermane kreeg z’n opleiding in de Afrikaanse academie van Feyenoord om in 2022 effectief naar Nederland te trekken. Een jaar later trok de Togolese middenvelder definitief naar het Limburgse Lommel SK. Daar speelde hij zich meteen in de kijker met vier doelpunten en drie assists. Dit seizoen kwam de Togolees nog niet tot scoren, maar liet wel drie assists optekenen.

Dermane is de derde wintertransfer voor de Kerels en wordt tot het einde van het seizoen gehuurd.