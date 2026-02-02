Het waren wel de bezoekers die het best aan de wedstrijd begonnen. Van Landschoot had een goede kans op de 0-1, maar kon zijn kopbal niet kadreren. Ook Liam De Smet, in tegenstelling tot zijn broer Lenn wel in de basis, kreeg een schietkans, maar zijn schot kon de thuisdoelman niet verontrusten. Kortrijk leek alles onder controle te hebben, totdat keeper De Vlaeminck een Eupense aanvaller neerhaalde in de zestien: penalty! Een koud kunstje voor Möhwald, die de thuisploeg zo op 1-0 zette.