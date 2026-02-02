11°C
KV Kort­rijk kan weer niet bui­tens­huis win­nen en ziet Beer­schot dich­ter sluipen

KV Kortrijk

Belga

KV Kortrijk heeft opnieuw niet kunnen winnen buitenshuis. De Kortrijkzanen hebben daardoor maar 2/18 op verplaatsing. Beerschot wist wel te winnen en komt daardoor op vier punten van Kortrijk. Volgende week weet Kortrijk wat te doen, want dan komt Beerschot op bezoek.

Het waren wel de bezoekers die het best aan de wedstrijd begonnen. Van Landschoot had een goede kans op de 0-1, maar kon zijn kopbal niet kadreren. Ook Liam De Smet, in tegenstelling tot zijn broer Lenn wel in de basis, kreeg een schietkans, maar zijn schot kon de thuisdoelman niet verontrusten. Kortrijk leek alles onder controle te hebben, totdat keeper De Vlaeminck een Eupense aanvaller neerhaalde in de zestien: penalty! Een koud kunstje voor Möhwald, die de thuisploeg zo op 1-0 zette. 

Na de pauze was er minder opwinding. In de 75ste minuut kreeg Lenn De Smet nog een goede kans op de gelijkmaker, maar hij stuitte op de doelman. Kortrijk probeerde nog een slotoffensief op poten te zetten, maar dat lukte niet. Kortrijk lijdt zo een pijnlijke nederlaag en ziet Beerschot dichter sluipen.

Jeroen Sap

