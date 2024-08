Op Mambourg scoorde Daan Heymans op aangeven van Adem Zorgane al na tien minuten de enige treffer van de wedstrijd. Een onmondig KV Kortrijk kon daar weinig tegenover zetten. Ook de inbreng van nieuwkomer Brecht Dejaegere op het uur veranderde daar niets aan. De score had zelfs hoger kunnen oplopen, want Heymans miste nog een grote kans en de thuisploeg trof ook nog twee keer het doelhout.

Voor Charleroi was het de derde zege van het seizoen en met negen op vijftien klimmen ze naar een voorlopige derde plaats, met één punt minder dan de leiders Anderlecht en Westerlo. Kortrijk is met zes punten twaalfde.

Het duel op Mambourg was het laatste van dit weekend in de Jupiler Pro League. De wedstrijden Cercle - AA Gent en Anderlecht - Racing Genk worden pas later afgewerkt, om de clubs in kwestie wat ademruimte te geven in hun Europese kwalificatiecampagnes.