Takamine, die ook wat hoger op het middenveld kan acteren, komt definitief over van Kashiwa Reysol in eigen land. Eerder speelde hij in Japan vele jaren voor Sapporo. Takamine is na Haruya Fujii en Takuro Kaneko de derde Japanner voor KV Kortrijk.

Kortrijk verloor afgelopen weekend zijn opener in de Jupiler Pro League met 0-1 tegen AA Gent. Op de tweede speeldag, komende zondag, maakt het team van Freyr Alexandersson de verplaatsing naar Cercle Brugge.