Karol Czubak maakte zijn profdebuut in eigen land bij Bytovia Bytow. Via Widzew Lodz trok Czubak in 2021 naar Arka Gdynia in de Poolse tweede klasse. In 130 wedstrijden voor de club maakte hij 66 doelpunten en gaf hij 16 assists. Met de 21-jarige Kameroener James Ndjeungoue en de 27-jarige Haïtiaan Jean-Kevin Duverne stelden de Kerels gisteren ook al twee defensieve versterkingen voor.

Kortrijk verkeert momenteel in acuut degradatiegevaar en staat op de vijftiende en voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. OH Leuven, op de twaalfde en laagste veilige plaats, telt al zeven punten meer.