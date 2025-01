Ndjeungoue komt definitief over van het Slovaakse MSK Zilina en ondertekent in het Guldensporenstadion een contract tot en met juni 2028, met een optie op een extra seizoen. In oktober werd hij opgeroepen voor de Kameroense nationale ploeg, al kreeg hij van bondscoach Marc Brys nog geen speelminuten.

Kortrijk verkeert momenteel in acuut degradatiegevaar en staat op de vijftiende en voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. OH Leuven, op de twaalfde en laagste veilige plaats, telt al zeven punten meer.