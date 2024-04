In de blessuretijd van de eerste helft zette Isaak Davies de thuisploeg op voorsprong in het Guldensporenstadion, dat aardig volgelopen was voor de komst van de Karolo's. Een Kortrijkse zege zat er echter niet in. Na tien minuten in de tweede helft werd Antoine Bernier aan de tweede paal vergeten, waardoor hij de gelijkmaker in doel kon schuiven. Een puntendeling leek in de maak, totdat Achraf Dari de wedstrijd in het voordeel van de bezoekers besliste: 1-2 na 94 minuten.

KVK blijft zo, samen met Eupen, laatste, met twee punten minder dan RWDM. De laatste twee degraderen rechtstreeks naar de Challenger Pro League, de nummer twee speelt nog barrages om het behoud.