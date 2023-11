Al na zes minuten combineerde Malinwa vlekkeloos door de as van de Kortrijk-defensie en kon Norman Bassette de bezoekers op voorsprong zetten. Tien minuten later duwde Rob Schoofs de VeeKaa nog dieper in de put door zijn kruin te zetten tegen een doorgekopte vrije trap. Na de veilige 0-2 groeven de bezoekers zich in, waardoor de thuisploeg het initiatief overnam. Abdelhak Kadri vond Gaetan Coucke op zijn weg, voorbij het halfuur zat het geluk niet aan Kortrijkzaanse zijde toen de uithaal van Massimo Bruno op de lat en de paal strandde.