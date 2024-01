Kristof D'Haene stopt als assistent-trainer bij KV Kortrijk. Op vraag van Glen De Boeck had hij ingestemd met een rol als assistent, om weer vuur en passie in de ploeg te brengen. Maar D'Haene voelt zelf dat hij misschien te vroeg opnieuw in de voetbalwereld terecht gekomen is. In april 2023 stopte hij als voetballer, en hij wilde toen eigenlijk een hele tijd het voetbal los laten.