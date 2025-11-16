8°C
Aanmelden
Sport
Kortrijk

Kort­rijk wint weer en houdt zege thuis tegen Aalst

Kortrijk spurs 2026

Kortrijk heeft vrijdagavond in de BNXT League, het Belgisch-Nederlandse basketkampioenschap, de zege geboekt tegen Aalst. De Spurs haalden het van de Ajuinen in de eigen Sportcampus Lange Munte met 93-82.

Beide teams hielden elkaar bij de rust met 48-46 in evenwicht. In de tweede periode maakte Kortrijk het verschil. Ithiel Horton blonk in het winnende kamp uit met 26 punten en vijf rebounds. Bij Aalst kwam Dante Maddox Jr. tot 27 punten en zeven rebounds.

Kortrijk versloeg de voorbije weken topteams Oostende en Antwerp en staat met twaalf zeges tegenover vijf nederlagen op de derde plaats in de stand. Oostende leidt het klassement, voor runner-up Antwerp. Mechelen en Aalst maken in die volgorde de top vijf vol.

Belga
Kortrijk Spurs BNXT League

Meest gelezen

Bart De Wever Vrijworpen
Sport

Premier Bart De Wever steelt de show bij Spurs-zege tegen Antwerp Giants
Sportpark Harelbeke
Nieuws

Hier komt het nieuwe zwembad van Kuurne en Harelbeke
Leopold 60j scheidsrechter
Sport

Scheidsrechter Leopold Declerq (77) gehuldigd voor 60-jarige carrière: "Als ik geen voetbal heb, heb ik geen leven"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Spurs Antwerp

Kortrijk Spurs kloppen Antwerp Giants en boeken zesde zege op rij
Bart De Wever Vrijworpen

Premier Bart De Wever steelt de show bij Spurs-zege tegen Antwerp Giants
Screenshot 2026 01 04 at 19 57 44

Pech voor BC Oostende en Kortrijk Spurs: geen West-Vlamingen naar halve finale Beker van België
Oostende Rotterdam

Oostende verslaat hekkensluiter Rotterdam na moeizame wedstrijd
216 BB Vanpraetspurs

Jurgen Vanpraet (ex-BCO) nieuwe general manager bij Kortrijk Spurs
Basket

Oostende lijdt eerste nederlaag tegen Nederlandse Leiden
Aanmelden