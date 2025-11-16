Beide teams hielden elkaar bij de rust met 48-46 in evenwicht. In de tweede periode maakte Kortrijk het verschil. Ithiel Horton blonk in het winnende kamp uit met 26 punten en vijf rebounds. Bij Aalst kwam Dante Maddox Jr. tot 27 punten en zeven rebounds.

Kortrijk versloeg de voorbije weken topteams Oostende en Antwerp en staat met twaalf zeges tegenover vijf nederlagen op de derde plaats in de stand. Oostende leidt het klassement, voor runner-up Antwerp. Mechelen en Aalst maken in die volgorde de top vijf vol.

