Kortrijk nam op gepaste wijze revanche voor de 82-73 nederlaag die het zes dagen terug in Den Helder leed. Bij de rust (37-39) was het allerminst duidelijk dat dat zou gebeuren, maar in het derde kwart (29-7) sloegen de West-Vlamingen een stevige kloof. Jayden Gardner en Jamarius Burton waren het best bij schot, allebei lieten ze zeventien punten noteren.

In de stand gaat Kortrijk met 17 punten aan de leiding, met één punt voor op Brussels, Mechelen en Den Helder, maar alleen Kortrijk en Den Helder speelden al twee wedstrijden.