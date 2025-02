In de andere halve finale leek Kortrijk al snel zijn schaapjes op het droge te hebben. Na het eerste kwart was het 26-15. Die kloof uitdiepen lukte niet (rust 44-35) en in het slot kwam Leuven nog sterk opzetten, met dank aan 26 punten van Noah Baumann. De terugwedstrijd zal Leuven wellicht zonder Noah Freidel moeten afwerken. Hij viel uit met een enkelblessure.