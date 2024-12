In de derde periode komen de Spurs helemaal terug in de wedstrijd na de 4-4 gelijkmaker. De vreugde was slechts van korte duur wanneer de bezoekers al snel weer drie doelpunten uitlopen. De Spurs proberen nog terug te komen maar moeten uiteindelijk hun meerdere erkenning in de regerende landskampioen, eindstand: 6-8.