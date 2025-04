Nog woensdag pakte Brussels een 79-83-overwinning bij Charleroi en haalde Antwerp Giants het in Aalst (82-85). Limburg United ging voorbij Bergen (78-61) en in Nederland waren er overwinningen voor Den Bosch, tegen Groningen (96-59), en Zwolle, in Nijmegen (73-106).

Dankzij een driepunter in de extra tijd van Augustas Peciuskevicius (16 ptn) pakte Mechelen woensdag de volle buit tegen Kortrijk. De leider stond tijdens het derde kwart nog 16 punten voor, maar gaf de partij in het slot helemaal uit handen. Kortrijk verliest door de nederlaag de koppositie in het klassement aan Oostende.