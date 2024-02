"We hebben vandaag besloten om onze samenwerking met basketbalcoach Beghin per direct te beëindigen" meldt de club op haar sociale media. "Coach Beghin heeft ons basketbalteam 2 jaar lang met toewijding en passie geleid. We willen Coach Beghin bedanken voor zijn onvermoeibare inzet, zijn professionaliteit en zijn bijdrage aan de ontwikkeling van onze spelers."

"Wij willen coach Beghin het allerbeste wensen in zijn toekomstige ondernemingen. We zijn dankbaar voor de tijd die hij heeft besteed aan ons team en vertrouwen erop dat hij succes zal boeken in zijn toekomstige carrière.Tot er een nieuwe hoofdtrainer is aangesteld, zal onze assistent-coach Jeff Nolmans het team leiden. We kijken ernaar uit om een nieuw hoofdstuk te beginnen en verder succes te behalen met ons team."