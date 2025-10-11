Kortrijk heeft vrijdagavond op de zestiende speeldag van de BNXT League met 102-93 gewonnen van de Antwerp Giants. Voor de Giants was het hun tweede nederlaag in drie dagen, Oostende neemt zo hun leiderspositie over laten. Kortrijk noteert zo zijn zesde opeenvolgende overwinning en deelt de vierde plaats met Aalst en Mechelen