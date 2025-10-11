10°C
Kort­rijk Spurs klop­pen Ant­werp Giants en boe­ken zes­de zege op rij

Spurs Antwerp

Kortrijk heeft vrijdagavond op de zestiende speeldag van de BNXT League met 102-93 gewonnen van de Antwerp Giants. Voor de Giants was het hun tweede nederlaag in drie dagen, Oostende neemt zo hun leiderspositie over laten. Kortrijk noteert zo zijn zesde opeenvolgende overwinning en deelt de vierde plaats met Aalst en Mechelen

De Spurs namen van bij de start de bovenhand. Noel Coleman (16 punten), Kihei Clark (23 punten), Jarne Lesuisse (13 punten) en Ithiel Horton (16 punten) hielden de overwinning in West-Vlaanderen ondanks een sterk duo bij Antwerp met Enoch Cheeks (33 punten, 14 rebounds) en Vincent Kesteloot (20 punten).

Kortrijk Spurs

