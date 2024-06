De 24-jarige Reed speelde vorig seizoen bij het Cypriotische Nicosia (20,9 punten gemiddeld) en vanaf maart voor het Griekse Aris Thessaloniki. "In de Griekse topcompetitie heeft Eric kunnen ervaren wat er als speler nodig is om naar het volgende niveau te gaan. Dit is iets wat we natuurlijk goed kunnen gebruiken. Op die manier wordt de kern van de Spurs voor komend seizoen gevoelig versterkt", reageert de Kortrijkse coach Johan Roijakkers.

De West-Vlamingen kondigden begin juni al de komst van de Amerikaan Robbie Beran (2m05) aan.

Kortrijk eindigde op de zesde plaats in de Elite Silver en greep zo naast kwalificatie voor de play-offs in zijn eerste seizoen in de BNXT League.