KV Kort­rijk blijft fout­loos na winst tegen Fran­cs Borains

KV Kortrijk Francs Borain

© Belga

KV Kortrijk en SK Beveren behouden na vier speeldagen in de Challenger Pro League een perfect rapport. Beide teams mochten vrijdagavond een nieuwe competitiezege bijschrijven.

Kortrijk zette in het Guldensporenstadion Francs Borains opzij met 2-0 na treffers van Thierry Ambrose, die al na twee minuten van op de stip scoorde, en Boris Lambert. 

Beveren haalde het op de Freethiel met 3-0 van Jong AA Gent. De doelpunten vielen allemaal in de tweede helft via Bruno Godeau, Lennart Mertens (78.) en Jearl Margaritha.

Met 12 op 12 lopen Kortrijk en Beveren verder weg van de concurrentie. Luik en Patro Eisden zijn de dichtste achtervolgers met 6 op 9.

