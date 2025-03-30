Knack Volley Roeselare plukt spelverdeler weg bij Decospan Volley Team Menen
Kampioen Roeselare heeft de transfer van spelverdeler André Stoliar (1m93) aangekondigd. De achttienjarige Oost-Vlaming, die Wit-Russische roots heeft, maakt de overstap van concurrent Menen.
Stoliar wordt gezien als een van de toptalenten in België en is een vaste waarde bij de Young Red Dragons. Bij Roeselare wordt hij de tweede spelverdeler, naast de Fin Akseli Lankinen. Stoliar zette zijn handtekening onder een contract voor twee jaar.
Door de komst van Stoliar mocht Seppe Van Hoyweghen vertrekken. Hij was de voorbije twee seizoenen tweede spelverdeler bij Roeselare. Zijn nieuwe club is nog niet bekend.
In de Lotto Volley League leidt Roeselare (45 ptn) na 16 speeldagen voor eerste achtervolger Menen (37 ptn).
Belga
Ben Storme