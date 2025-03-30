Stoliar wordt gezien als een van de toptalenten in België en is een vaste waarde bij de Young Red Dragons. Bij Roeselare wordt hij de tweede spelverdeler, naast de Fin Akseli Lankinen. Stoliar zette zijn handtekening onder een contract voor twee jaar.

Door de komst van Stoliar mocht Seppe Van Hoyweghen vertrekken. Hij was de voorbije twee seizoenen tweede spelverdeler bij Roeselare. Zijn nieuwe club is nog niet bekend.

In de Lotto Volley League leidt Roeselare (45 ptn) na 16 speeldagen voor eerste achtervolger Menen (37 ptn).