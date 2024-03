In de Champion Play-offs nemen de eerste zes ploegen na de reguliere fase van de competitie het tegen elkaar op in heen- en terugwedstrijden (in totaal tien speeldagen). De eerste twee teams uit de stand bepalen vervolgens in een grote finale wie de volgende landskampioen wordt.

Roeselare won vorig jaar zowel de beker als de landstitel en wil zijn topseizoen deze jaargang herhalen. De West-Vlamingen volgden zichzelf eerder dit seizoen alvast op als bekerwinnaar.