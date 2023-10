Knack Volley Roeselare is de grote favoriet om zichzelf op te volgen

"Het verleden behoort tot het verleden, want we starten het seizoen met een nieuwe ploeg en we moeten dus op een nieuwe basis starten", zei Roeselare-coach Steven Vanmedegael. "Het doel is om zo hoog mogelijk te eindigen en deze ploeg zo ver mogelijk te brengen. Vorig seizoen heeft de hele club een ongelooflijke boost gegeven en het is duidelijk dat we op dat elan verder willen gaan", vertelde Vanmedegael verder.