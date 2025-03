De Nederlanders verweerden zich kranig tegen Roeselare in vier felbevochten sets, maar moesten uiteindelijk het onderspit delven. De setstanden waren 25-27, 24-26, 25-22 en 20-25.

Het is de vijfde zege op rij voor de Belgische landskampioen in de grensoverschrijdende volleybalcompetitie. Omdat Aalst, het derde Belgische team in de BeNe Conference, de koploper niet meer kan inhalen, is Roeselare nu zeker van deelname aan de halve finales.