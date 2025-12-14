De twee streekrivalen houden elkaar lange tijd in evenwicht. Roeselare trekt de eerste set naar zich toe na een sterke eindsprint, maar Menen slaat terug in set twee dankzij Grégory Gempin. In de derde set neemt Knack opnieuw het heft in handen, met beslissende punten van Basil Dermaux. Uiteindelijk is het Coolman die de spannende slotfase van set vier beslist. Zo blijft Roeselare koel in de cruciale momenten en trekt het de match definitief over de streep.

