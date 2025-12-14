12°C
Knack Roe­se­la­re wint fel­be­voch­ten der­by in Menen en blijft leider

Menen Roeselare volleybal

Knack Roeselare heeft het jaar afgesloten met een belangrijke overwinning in de West-Vlaamse derby tegen Menen. In een uitverkochte Vauban haalde de landskampioen het met 1-3 na een intense wedstrijd. De zege levert Roeselare niet alleen drie punten op, maar ook extra vertrouwen richting de komende bekeropdracht tegen Maaseik.

De twee streekrivalen houden elkaar lange tijd in evenwicht. Roeselare trekt de eerste set naar zich toe na een sterke eindsprint, maar Menen slaat terug in set twee dankzij Grégory Gempin. In de derde set neemt Knack opnieuw het heft in handen, met beslissende punten van Basil Dermaux. Uiteindelijk is het Coolman die de spannende slotfase van set vier beslist. Zo blijft Roeselare koel in de cruciale momenten en trekt het de match definitief over de streep.

Met deze zesde competitiezege op rij blijft Knack Roeselare alleen aan de leiding in de Lotto Volley League met 30 punten. Menen blijft derde en kijkt na twee sterke, maar puntloze matchen tegen Maaseik en Roeselare tegen een 0 op 6 aan.

Jari Vanassche
Wout Bernaert
Knack Volley Roeselare Decospan Volley Team Menen

