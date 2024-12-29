Knack Roeselare vindt eerherstel en pakt voor het tweede jaar op rij de BeNe Cup
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Roeselare heeft de nederlaag van afgelopen vrijdag tegen Maaseik al kunnen doorspoelen met hun eerste trofee van het seizoen. Het won eenvoudig van Orion Stars.
Vrijdag nog complete teleurstelling, vandaag opnieuw vreugde bij Knack Roeselare. Na de uitschakeling in de beker van België volgde vandaag de overwinning in de Bene Cup tegen Orion Stars. Dat is een duel tussen de Belgische en de Nederlandse bekerwinnaar van vorig seizoen.
Al ging het in de eerste set lang gelijk op. Roeselare probeerde het verschil te maken, maar de Nederlanders knokten telkens terug tot 17-17. Een korte tussenversnelling van de West-Vlamingen volstond: 21-25 en 0-1 voor Knack.
Stugge thuisploeg
Ook in de tweede set had Roeselare zijn handen vol met Orion. Knack leek nochtans een kleine kloof te slaan, maar de Nederlanders weigerden te plooien en kwamen weer tot 20-23. Via Dermaux en Siksna maakte Roeselare het alsnog af: 20-25 en 0-2.
Ook in de derde set bleek Roeselare de betere ploeg, al kwam Orion Stars wel op een 16-14-voorsprong.
Een time-out van Knack volgde en bracht meteen beterschap. Vier punten op rij en 18-21. Roeselare gaf die bonus niet meer uit handen en maakte het af met 22-25. 0-3, een ruime en deugddoende zege voor Knack, dat zo voor het tweede jaar op rij de Bene Cup wint.