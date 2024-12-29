Vrijdag nog complete teleurstelling, vandaag opnieuw vreugde bij Knack Roeselare. Na de uitschakeling in de beker van België volgde vandaag de overwinning in de Bene Cup tegen Orion Stars. Dat is een duel tussen de Belgische en de Nederlandse bekerwinnaar van vorig seizoen.



Al ging het in de eerste set lang gelijk op. Roeselare probeerde het verschil te maken, maar de Nederlanders knokten telkens terug tot 17-17. Een korte tussenversnelling van de West-Vlamingen volstond: 21-25 en 0-1 voor Knack.