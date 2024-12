Deze namiddag stond de eerste editie van de BeNe Cup in het volleybal op het programma. In Den Bosch (Nederland) nam de Belgische kampioen Knack Roeselare het op tegen de kampioen uit Nederland, Orion Stars.

Knack Roeselare was de favoriet en nam die rol ook meteen op zich. In de eerste set loopt het meteen enkele punten uit en laat het de Nederlanders nooit in de set komen, 18-25 voor Roeselare.

Set twee zorgde voor meer spanning. De tegenstander uit Doetinchem zette Roeselare onder druk en de West-Vlamingen werden op achtervolgen aangewezen. Uiteindelijk wist Orian Stars de bordjes gelijk te zetten. 25-22 en 1-1 in sets.

Een pauze van 10 minuten had Roeselare om te herbonnen en dat deden ze ook. De West-Vlamingen haalden terug een beter niveau en stoomden door naar een 13-25 setwinst.

Ook in de vierde set ging Knack door op zijn elan. Orion Stars probeerde er nog alles aan te doen, maar moest uiteindelijk de duimen leggen. 3-1 voor Knack Roeselare en de eerste BeNe Cup mag in de trofeeënkast van de West-Vlaamse club.

De BeNe Cup is een voorbode voor de nieuwe nacompetitie dit jaar, de BeNe Conference. Daar zullen de eerste vier ploegen uit elk land het tegen elkaar opnemen in een nacompetitie.