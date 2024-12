Roeselare mocht gisterenavond voor het eerst juichen in de Champions League, al zag het er toch lang anders uit. In de eerste twee sets moest Knack z'n meerdere erkennen in Innsbruck. Het werd 25-21 en 25-23.

Maar onder leiding van een sterke Basil Dermaux knokten de Roeselarenaars zich net op tijd in de wedstrijd. In de derde set was het nog even spannend, maar die trokken ze uiteindelijk over de streep met 27-29. Met 16-25 en 10-15 in de laatste twee sets liet Knack een duidelijker verschil optekenen. Van een comeback gesproken.

Roeselare is na drie speeldagen derde in zijn groep met drie punten. Over twee weken, op 18 december, gaan de Roeselarenaars op bezoek bij het Poolse Zawiercie.