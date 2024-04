Roeselare heeft dinsdag na het tweede ook het derde duel met Maaseik gewonnen in de titelfinale van de Lotto Volley League. De West-Vlamingen waren in de Steengoed Arena met maar liefst 0-3 te sterk. De setstanden waren 22-25, 19-25 en 24-26. Na drie duels in de 'Champion Final' staan de West-Vlamingen 2-1 voor.