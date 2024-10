In Limburg won Maaseik de beladen derby bij Achel nipt met 2-3: 25-22, 24-26, 25-21 en 25-23). Guibertin pakte in het kelderduel tegen Antwerp, dat de rode lantaarn draagt, zijn eerste punten van het seizoen: 3-0 (25-23, 25-22, 25-22). Menen ging tot slot met 2-3 winnen in Gent: 24-26, 24-26, 29-27, 25-23, 15-17.