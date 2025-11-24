Roeselare ging met 0-3 winnen bij Guibertin. De setstanden waren 20-25, 23-25 en 20-25. Haasrode Leuven hield in de eigen zaal de punten thuis tegen Achel. Het werd 3-1: 25-16, 25-19, 20-25 en 25-21.

In de tussenstand wippen Roeselare (21 punten) en Haasrode Leuven (20 ptn) opnieuw over Menen (19 punten) naar een respectievelijke eerste en tweede plaats. Achel blijft zesde met tien punten, Guibertin (2 ptn) deelt de rode lantaarn met Gent.

