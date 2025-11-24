8°C
Knack Roe­se­la­re her­o­vert lei­ders­plaats met zege tegen Guibertin

Roeselare en Haasrode Leuven hebben zondag de achtste speeldag van de Lotto Volley League met een overwinning afgesloten.

Roeselare ging met 0-3 winnen bij Guibertin. De setstanden waren 20-25, 23-25 en 20-25. Haasrode Leuven hield in de eigen zaal de punten thuis tegen Achel. Het werd 3-1: 25-16, 25-19, 20-25 en 25-21.

In de tussenstand wippen Roeselare (21 punten) en Haasrode Leuven (20 ptn) opnieuw over Menen (19 punten) naar een respectievelijke eerste en tweede plaats. Achel blijft zesde met tien punten, Guibertin (2 ptn) deelt de rode lantaarn met Gent.

