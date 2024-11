Na een spannende eerste set, waarin Menen nog gelijke tred hield, trok Roeselare de set uiteindelijk naar zich toe met 26-24. In de tweede set kwam Menen niet meer in het spel, door het sterke blok van Roeselare en een aantal fouten in de receptie van de grensploeg. Het werd 25-20 voor Knack.



In de derde set liep het voor Menen helemaal mis. Roeselare bouwde al snel een ruime voorsprong op en Menen kon geen tegenstand bieden. Roeselare bleef druk uitoefenen met krachtige aces, waaronder enkele van Dermaux, en won de set met 25-13. Eindstand 3-0.