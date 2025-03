Roeselare had zondagmiddag de kans om de eerste BeNe Conference in het volleybal te winnen. Daarvoor moesten ze wel in drie of vier sets winnen tegen Lycurgus, de Nederlandse koploper. De wedstrijd ontpopte zich tot een zenuwslopend duel van vijf sets.

Roeselare trok in deze thriller uiteindelijk op karakter aan het langste eind tegen een strijdvaardig Lycurgus (29/31, 23/25, 26/24, 25/23, 11/15). De regerende Belgisch kampioen heeft nu nog maar één punt nodig uit de laatste twee wedstrijden om de competitie te winnen. Een plaatsje in de Belgische halve finales in wel al binnen voor Roeselare.