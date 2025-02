Knack heeft zijn ticket voor de BeNe Conference al beet, Maaseik nog niet. Toch is het Roeselare die het best aan de match begint. De thuisploeg loopt snel enkele puntjes uit en geeft die ook niet meer weg. Roeselare haalt uiteindelijk de set binnen met 25-20.

In set twee zien we een ander Maaseik. De bezoekers blokken beter en scoren ook vlotter in aanval. De set gaat tot het einde gelijk op en beide ploegen moeten knokken voor hun punten. Maaseik knokt uiteindelijk het best en pakt set twee met 25-27.

Roeselare verliest dan wel set twee, maar lijkt in set drie helemaal niet aangeslagen. Integendeel, de thuisploeg walst over zijn tegenstander: via 9-5 gaat het naar 17-10. De bezoekers proberen nog terug te keren, maar Roeselare maakt het bij 24-20 af. 2-1 voor de thuisploeg. In de vierde set gaat het weer stukken beter bij Maaseik en mede door een sterke service vecht het zich terug in de match. 20-25 en tijd voor een belle.

Zoals het een echte clasico toebehoort, krijgt ook deze Knack-Maaseik een vijfsetter. In die vijfde set begint Roeselare sterk, maar Maaseik vecht terug. 6-8 is de stand halverwege. Bij 16-16 volgt een geweldige rally, eentje die Roeselare uiteindelijk winnend afsluit. 17-16 voor Knack en dan beslist Coolman dat het genoeg is geweest, met een ace zorgt hij voor de 3-2 overwinning.

Twee belangrijke punten voor Knack, indien Maaseik in de top vier eindigt. De Limburgers moeten volgende week nog vol aan de bak om die plek te bemachtigen. Roeselare is al zeker van de BeNe Conference en kan zijn laatste wedstrijd van de reguliere competitie zonder druk aanvatten.