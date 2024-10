KV Kortrijk - Lokeren was in 2012 nog de bekerfinale, 0-1 toen voor Lokeren. Het zijn de bezoekers uit 1B die al snel echt gevaarlijk zijn. Aan de tweede paal is Vinck ongedekt. Vandenberghe is gepasseerd maar de paal redt Kortrijk van een vroege achterstand.

De thuisploeg probeert het spel te maken. Pas aan het kwartier kan Fossum Gabriël tot een eerste redding dwingen. Lokeren-Temse staat onderin 1B maar houdt al bij al gemakkelijk stand. Nacho Ferri kan eens uitbreken op rechts maar zijn schot gaat niet tussen de palen.

KVK wil de bal snel laten rondgaan om Lokeren te ontwrichten. En dat lukt na het half uur. Ferri afgezonderd na een een-twee. Gabriël komt goed tussen. Even later een schot van Kaneko. In de korte hoek ligt alweer de Lokerendoelman. Kort voor de rust dringt Kortrijk aan, een scrimmage voor het doel. Maar de 1-0 wil maar niet vallen. Telkens ligt er een Lokers been tussen. Lemmens redt op de lijn.