15°C
Aanmelden
Sport
Harelbeke

Klaar voor de koers: dit is het nieu­we cam­pag­ne­beeld van E3 Harelbeke

E3 harelbeke banner

Wielerwedstrijd E3 Harelbeke heeft opnieuw z’n banner voorgesteld. Dat is het campagnebeeld voor de koers die over een maand plaatsvindt, op vrijdag 27 maart.

Actrice, zangeres en presentator Eline De Munck staat dit jaar op de affiche, met de slogan: ‘Door welke bril kijk jij naar de meest excentrieke koers?’ Niet toevallig natuurlijk, want De Munck heeft ook een eigen brillenmerk. En er is meer.

Jacques Coussens van E3 Saxo Classic: "Er is nog iets speciaals! Er zijn eigenlijk twee personages in die banner." - En wie doet er aan mee? "In de bril staat onze recordhouder, 5 keer E3 Saxo Classic gewonnen, Tom Boonen." 

- En toch weer een beetje vrouwelijk naakt op die banner? Toch weer een beetje prikkelen? "Als dat niet meer mag! Het is niet extravagant. De tijd die we nu zijn, mag er inderdaad niet zoveel. Maar ik vind wel dat dat mag."

KIJK: Dit is het campagnefilmpje van E3 Harelbeke:

De redactie
E3 Harelbeke

Meest gelezen

Bonne1
Sport

Matthieu Bonne & vrienden halen finish van extreme jungle-tocht in Panama
Reunie essevee 1
Sport

Veertig jaar na UEFA-stunt: ex-spelers SV Waregem herenigd in café De Regenboog
Jean pierre coopman 2
Sport

50 jaar na legendarisch gevecht: Jean-Pierre Coopman blijft voor altijd ‘de man die tegen Ali bokste’

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Mathieu van der Poel

Man die naar van der Poel spuwde krijgt GAS-boete, man die bier gooide naar Iserbyt krijgt geen straf
van der Poel E3 Harelbeke

Weergaloze van der Poel duldt geen tegenstand en wint de E3 Saxo Classic
Start E3 Harelbeke

Wout Van Aert & co zijn vertrokken voor een stevige E3 Harelbeke
2023-03-24 00:00:00 - E3: Renners maken zich op voor pittige 65e editie

E3: Renners maken zich op voor pittige 65e editie
2023-03-23 00:00:00 - E3: Soudal Quick-Step start met ex-winnaar Asgreen en debutant Alaphilippe

E3: Soudal Quick-Step start met ex-winnaar Asgreen en debutant Alaphilippe
2023-02-28 00:00:00 - Ine Beyen is de mysterieuze dame op de affiche E3 Harelbeke

Ine Beyen is de mysterieuze dame op de affiche E3 Harelbeke
Aanmelden