Actrice, zangeres en presentator Eline De Munck staat dit jaar op de affiche, met de slogan: ‘Door welke bril kijk jij naar de meest excentrieke koers?’ Niet toevallig natuurlijk, want De Munck heeft ook een eigen brillenmerk. En er is meer.

Jacques Coussens van E3 Saxo Classic: "Er is nog iets speciaals! Er zijn eigenlijk twee personages in die banner." - En wie doet er aan mee? "In de bril staat onze recordhouder, 5 keer E3 Saxo Classic gewonnen, Tom Boonen."

- En toch weer een beetje vrouwelijk naakt op die banner? Toch weer een beetje prikkelen? "Als dat niet meer mag! Het is niet extravagant. De tijd die we nu zijn, mag er inderdaad niet zoveel. Maar ik vind wel dat dat mag."