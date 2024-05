Op de Canarische Eilanden werkte de 32-jarige Ruddervoordenaar de 3,8km zwemmen, 180km fietsen en 42,195km lopen af in 8u29:54. Daarmee haalde hij het van de Spanjaarden Jordi Montraveta (8u32:26) en Mikel Ugarte (8u36:39). Na 2022 was het al zijn tweede zege in de Ironman van Lanzarote, een van de zwaarste triatlons in Europa. Eerder waren de Belgen Dirk Van Gossum (2000), Bert Jammaer (2008 en 2009), Bart Aernouts (2017) en Frederik Van Lierde (2019) er al eens de beste.