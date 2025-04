Karl Vannieuwkerke, commentator Sporza: “Dit is gewoon crapuleus. Daar is geen ander woord voor. Een bidon van een halve kilo gooien richting een coureur die aan vijftig per uur over kasseien rijdt. Bewust gooien, want hij kan er nu wel van alles over vertellen achteraf. Ik voelde mij niet goed in mijn vel, en dit en dat. Als ik mij niet goed in mijn vel voel, dan ga ik niet met een bidon naar iemand zijn kop gooien, en al helemaal niet naar een coureur die alleen op kop rijdt in Parijs-Roubaix. Allemaal praat achteraf. Ik hoop dat hij streng wordt gestraft, en dat er eens een statement komt. Dat duidelijk wordt gemaakt dat dit niet thuishoort in de sport. Als je dit doet in een voetbalstadion, dan kom je voor de rest van je leven geen stadion meer binnen.”