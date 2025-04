Van der Poel was in het verleden al vaker het slachtoffer van onsportieve acties uit het publiek. "Maar dit is nog iets heel anders dan spuwen of met bier gooien. Ook dat is niet acceptabel, maar dit al helemaal niet." Aan de microfoon van Sporza sprak de Nederlander zelfs over "een poging tot doodslag".

En dus wil Van der Poel dat er gerechtelijke stappen komen. "Dit kunnen we niet laten voorbijgaan. Hier moeten we gerechtelijke acties tegen nemen. Hopelijk kunnen we de dader identificeren. Als de UCI niet vervolgt, gaan wij het met de ploeg wel doen, denk ik. Hier moet een proces van komen.