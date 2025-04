Lang kasseistrook nummer 7, bij Cysoing à Bourghelles, lopen we heel wat West-Vlamingen tegen het lijf: "Wij komen hier ieder jaar in Bourghelles, en dat is hier fantastisch om te kijken hier en je ziet ze dan nog eens ver aan de overkant ook, dus ideaal", klinkt het bij Wim, die een goed plekje langs de weg wist te bemachtigen.

Want om een goed plekje vinden, moet je er vroeg bij zijn: "Dat is zoals carnaval hé, dat is zoals carnaval. Dat is een evenement waar iedereen samenkomt", zegt Louis.

En de West-Vlamingen, die zitten tijdens het wielervoorjaar overal, dat bewijst Stefanie: "Het is wel spannend omdat zo eens mee te maken, we zijn hier al van deze voormiddag. Vorige week hebben we de Ronde gedaan, en nu doen we Parijs-Roubaix."