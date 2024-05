Om 18.30 uur vertrekt de Club-karavaan vanaf 't Zand richting de Markt. Vanaf de Vrijdagmarkt tot het kruispunt Breidelstraat/Wollestraat zal alles afgezet zijn met nadarhekkens.

Een half uur later komen de spelers aan en krijgen ze medailles van het stadsbestuur. Aansluitend is er een feest op het podium op de Markt. Alles is ook te volgen op een groot scherm.