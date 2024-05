Club ontsnapte in de slotfase aan een fatale tegentreffer, toen een (al dan niet) gemaakt doelpunt van groen-zwart werd afgekeurd voor buitenspel eerder in die fase. Voor Blauw-zwart is het de eerste titel sinds 2022, toen het kampioenschap gevierd mocht worden op het veld van Antwerp. Dat was toen de derde landstitel op rij. Tussendoor werd The Great Old voor het eerst in 66 jaar en voor de vijfde keer ooit landskampioen. Voor Club is het zo de vierde titel in vijf jaar.



Onder Michel Preud'homme maakten de Bruggelingen in 2016 een einde aan een droogte van elf jaar zonder titel. In negen jaar werden er liefst zes landstitels veroverd. Naast Antwerp (2023), konden enkel Anderlecht (2017) en KRC Genk (2019) de blauw-zwarte hegemonie doorbreken. Intussen staat de teller in totaal op negentien en is de tweede gouden kampioensster helemaal in zicht. Anderlecht blijft intussen wel recordkampioen met 34 titels.