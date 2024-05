Op zondag 26 mei om 18u30 neemt Club Brugge het op tegen Cercle Brugge in het kader van de Champions’ Play Offs. De inzet van deze wedstrijd is voor beide partijen enorm hoog. De Brugse stadsderby wordt al enkele jaren als een risicowedstrijd bestempeld, maar nu is het sportief belang van deze wedstrijd nog groter dan voorheen. Bij winst kan Cercle Brugge zich van Europees voetbal verzekeren. Bij winst of een gelijkspel van Club Brugge kan het zich tot landskampioen kronen.