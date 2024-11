Vanaf vandaag ligt ‘Kamikaze’ in de boekenwinkel. Het boek vertelt het levensverhaal van Glenn Verbauwhede, ex-doelman van Club Brugge en KV Kortrijk. Naast z'n voetbaltalent staat de Kortrijkzaan ook bekend als een eeuwige clown. Maar Verbauwhede neemt in z’n boek ook geen blad voor de mond over de voetbalwereld.