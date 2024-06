Over de precieze reden van zijn ontslag willen Verbauwhede en KV Kortrijk niet communiceren, maar de club gaat dus op zoek naar een opvolger.



Verbauwhede was eerst verantwoordelijk voor de doelmannen bij de jeugd en promoveerde dit seizoen naar de eerste ploeg. Hij stond zelf bij Kortrijk onder de lat van 2008 tot 2011. In 2016 sloot hij zijn spelerscarrière af in Zuid-Afrika.