Justine Ghekiere focust in het voorjaar van 2025 voor het eerst in haar carrière op de kasseiklassiekers. De West-Vlaamse won vorig seizoen in de Tour de zevende rit naar Le Grand-Bornand en stak een dag later ook het bergklassement op zak. Ze neemt in 2025 met de Vuelta en de Tour deel aan twee grote rondes. De Giro laat ze voorlopig links liggen.