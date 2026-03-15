16°C
Aanmelden
Sport
Brugge

Jon­kies’ Club Brug­ge klop­pen Atlé­ti­co Madrid en pak­ken his­to­risch tic­ket voor hal­ve finales

Club Nxt Belga

© Belga

Club Brugge heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Youth League. De U19-ploeg van blauw-zwart versloeg in zijn kwartfinale Atlético Madrid op eigen veld met 0-4. Yanis Musuayi (5. en 27.) en Tian Nai Koren (23.) legden de partij nog voor het halfuur in een definitieve plooi. Invaller Jesse Bisiwu legde de eindstand vast vijf minuten in blessuretijd. Club evenaart met zijn plek in de halve finales het beste Belgische resultaat in de Youth League.

Dat stond tot dusver alleen op naam van Anderlecht, dat in de seizoenen 2014-2015 en 2015-2016 ook de laatste vier haalde. Club voegt zich nu bij dat rijtje. De halve finales (17 april) en de finale (20 april) worden gespeeld in het Colovray-stadion in het Zwitserse Nyon, waar ook de hoofdzetel van de UEFA gevestigd is.

Knap seizoen

Blauw-zwart beleeft een geweldig seizoen in de Youth League. Het versloeg in de League Phase al achtereenvolgens Monaco (1-0), Atalanta (0-2), Bayern München (0-3), FC Barcelona (2-0) en Arsenal (2-1). Enkel bij Sporting in Lissabon werd verloren (2-1). Vervolgens ging Club in de zestiende finales opnieuw voorbij Monaco (3-2). In de achtste finales werd het Slovaakse Zilina (0-1) geklopt.

Union en KRC Genk namen dit seizoen ook deel aan de Youth League, maar zijn al even uitgeschakeld. De beloften van Union eindigden met vier punten als 31e in de competitiefase. Genk was de Belgische vertegenwoordiger in het kampioenenspoor, maar werd in de derde en laatste voorronde uit het toernooi gekegeld door het Finse HJK Helsinki.

Belga

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden