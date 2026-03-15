Blauw-zwart beleeft een geweldig seizoen in de Youth League. Het versloeg in de League Phase al achtereenvolgens Monaco (1-0), Atalanta (0-2), Bayern München (0-3), FC Barcelona (2-0) en Arsenal (2-1). Enkel bij Sporting in Lissabon werd verloren (2-1). Vervolgens ging Club in de zestiende finales opnieuw voorbij Monaco (3-2). In de achtste finales werd het Slovaakse Zilina (0-1) geklopt.

Union en KRC Genk namen dit seizoen ook deel aan de Youth League, maar zijn al even uitgeschakeld. De beloften van Union eindigden met vier punten als 31e in de competitiefase. Genk was de Belgische vertegenwoordiger in het kampioenenspoor, maar werd in de derde en laatste voorronde uit het toernooi gekegeld door het Finse HJK Helsinki.