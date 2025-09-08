Club Brugge begint morgen aan de League Phase van de Champions League met een thuiswedstrijd tegen AS Monaco. En dat zal met Joel Ordonez zijn.
De Ecuadoriaan heeft na een stevige flirt met Marseille dan toch bijgetekend tot 2029. Ordonez streek via het beloftenelftal Club NXT in 2022 neer in Brugge. Na een succesvol seizoen in de Challenger Pro League maakte de verdediger de sprong naar het eerste elftal, waar hij ondertussen al een landstitel, een Beker van België en een Supercup won. Hij wordt morgen al aan de aftrap verwacht tegen Monaco. Club kan hem goed gebruiken na het verlies in La Louvière.
Club Brugge moet Golovin niet vrezen bij Monaco
Monaco won afgelopen zondag met 1-2 van Auxerre, en staat nu derde in de Franse competitie. Monaco kan morgen niet rekenen op Aleksandr Golovin. De Russische middenvelder was ook al afwezig in Auxerre en zal ook in Brugge niet in de selectie zitten. Hij sukkelt met een hamstringblessure en zal pas binnen enkele weken opnieuw kunnen spelen.