De Ecuadoriaan heeft na een stevige flirt met Marseille dan toch bijgetekend tot 2029. Ordonez streek via het beloftenelftal Club NXT in 2022 neer in Brugge. Na een succesvol seizoen in de Challenger Pro League maakte de verdediger de sprong naar het eerste elftal, waar hij ondertussen al een landstitel, een Beker van België en een Supercup won. Hij wordt morgen al aan de aftrap verwacht tegen Monaco. Club kan hem goed gebruiken na het verlies in La Louvière.