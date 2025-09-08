19°C
Aanmelden
Sport
Brugge

Joel Ordo­nez ver­lengt zijn con­tract bij Club Brug­ge tot 2029

Ordonez

Club Brugge begint morgen aan de League Phase van de Champions League met een thuiswedstrijd tegen AS Monaco. En dat zal met Joel Ordonez zijn.

De Ecuadoriaan heeft na een stevige flirt met Marseille dan toch bijgetekend tot 2029. Ordonez streek via het beloftenelftal Club NXT in 2022 neer in Brugge. Na een succesvol seizoen in de Challenger Pro League maakte de verdediger de sprong naar het eerste elftal, waar hij ondertussen al een landstitel, een Beker van België en een Supercup won. Hij wordt morgen al aan de aftrap verwacht tegen Monaco. Club kan hem goed gebruiken na het verlies in La Louvière.

Brugge RAAL
Sport

Club Brugge gaat onderuit tegen La Louvière en begint aan Champions League met twijfels

Club Brugge moet Golovin niet vrezen bij Monaco

Monaco won afgelopen zondag met 1-2 van Auxerre, en staat nu derde in de Franse competitie. Monaco kan morgen niet rekenen op Aleksandr Golovin. De Russische middenvelder was ook al afwezig in Auxerre en zal ook in Brugge niet in de selectie zitten. Hij sukkelt met een hamstringblessure en zal pas binnen enkele weken opnieuw kunnen spelen.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Club Brugge

Meest gelezen

Hulpdiensten ambulance 112
Nieuws

Elfjarige jongen ernstig gewond nadat hij wordt aangereden door een auto
Ongeval
Nieuws

Wagen meerdere keren over de kop, vrouw van 75 zwaargewond
2025-09-10 - 316_PRES_ramkrakersmeulebeke.mp4 - QycBvvZJx_3.jpg
Nieuws

Motorzaak voor vierde keer beroofd: dit keer zijn daders gevat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kamiel Deraeve

Surfer Kamiel Deraeve (13) wint de Young Gun Award
Glencuyle

Glen Cuyle schittert aan de ringen en pakt goud
Shari Bossuyt

Shari Bossuyt wordt vierde in GP Stuttgart
Koen Naert

Koen Naert eindigt 17e in marathon: "Gezien de omstandigheden, kan ik tevreden zijn"
Mechele Rangers - Club Brugge

Rangers heeft begrip voor UEFA-boete na vuurwerk in Jan Breydel
Croky Cup 2025

Zestiende finales Croky Cup: Cercle-Kortrijk meest opvallende affiche
19°C
Aanmelden