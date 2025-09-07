Dat het geen eenvoudige avond zou worden voor Club, werd meteen duidelijk in het eerste kwartier. La Louvière stelde zich strijdbaar op en moest niet onderdoen voor de Brugse bezoekers. De thuisploeg had zijn momenten voor doel en kreeg een extra boost toen de VAR rond het kwartier een strafschop voor Club Brugge terugdraaide.

Dankzij een blunder van Club-doelman Nordin Jackers, die onder de bal doorging bij een hoekschop, kon La Louvière ook op voorsprong komen. Verdediger Wagane Faye knikte de niet eens onverdiende openingsgoal binnen aan de tweede paal. De thuisploeg kwam voor de pauze ook erg dicht bij de 2-0, maar de kopbal van Owen Maes verdween nipt naast.

Club-coach Nicky Hayen besefte dat zijn ploeg uit een ander vaatje moest tappen en haalde sterkhouders Christos Tzolis, Joel Ordonez en Raphael Onyedika van de bank. De inbreng van het trio wierp niet meteen zijn vruchten af, al versierde Tzolis wel bijna strafschop. Een schot van de Griek ging tegen de steunarm van La Louvière-verdediger Djibril Lamego, maar opnieuw wuifde de VAR de strafschop weg.

De videoref zou uiteindelijk nog overuren draaien, want het bleef penaltyfases regenen. Club riep in de toegevoegde tijd tot tweemaal toe om een penalty, die het uiteindelijk ook kreeg. Club leek zo in extremis een nederlaag te vermijden, maar Tzolis joeg het leer onbesuisd over en zorgde ervoor dat Club toch zonder punt achterbleef.