Jietse Vandenabeele, amper 16, is lid van de Oostende waterpoloclub. Hij is de jongste in deze nieuwe nationale selectie. “Ik speelde met voetbal, maar door een blessure ben ik moeten stoppen. Zo ben ik verliefd geworden op waterpolo. Dit blijf ik doen, want de verliefdheid is groot. Vooral de groepssfeer die in elke ploeg hangt, spreekt me aan, en dat je snel beter kan worden. Mijn grote doel is om op de Olympische Spelen te geraken, en met waterpolo kan dat later misschien wel.”