Neus deed eerder ervaring op in het roeien bij de U19 en U23 en was ook al actief bij de elite. Zo trainde hij de dubbeltwee Aaron Andries en Tristan Vandenbussche. "Hij is zeer gemotiveerd om het werk dat hij de afgelopen jaar gedaan heeft verder te zetten", aldus de VRL en de LFA. De West-Vlaming zal in zijn functie als elitecoach rapporteren aan de technische directeurs van de VRL en LFA en Performance Manager Jan Boone. Neus maakt ook deel uit van de Topsportcommissie.

De functie van bondscoach in het Belgische roeien was vacant sinds het afscheid van Axel Müller eind vorig jaar. Hij moest vertrekken na het tegenvallende WK in Belgrado in september 2023.