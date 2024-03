Voor Vossen komt het duel tegen Beerschot, vrijdag, mogelijk te vroeg, na een hersenschudding. Essevee recupereert wel Zinho Gano uit de B-kern. Al ging dat niet zomaar. “Zinho is in de heenronde uit de kern gezet. Met reden. Maar nu kom je in een fase dat het echt money time is. Ik val dan ook nog uit met die hersenschudding. Dan hebben we met de club, de staff en de spelersraad ook samengezeten. Wat we met zijn situatie gingen doen. En hebben we beslist dat we puur op sportief vlak zo'n type wel kunnen gebruiken op momenten. En hebben we hem de kans gegeven om zich weer te bewijzen als onderdeel van de groep. Ik vind dat een heel wijze beslissing.”